Esclusiva-Ethuil: “Raccontiamo in musica il momento che stiamo vivendo”

In esclusiva per i lettori de “IlProfumodelladolcevita”, abbiamo intervistato gli Ethuil.

Gli ETHUIL sono un gruppo nato nel 2018 a Luino (Va), composto da Giada, Gabriele e Paolo. Il trio fin da subito si cimenta nella scrittura di brani e da questa esperienza nasce il primo singolo “Quello che non sai di me” che a maggio del 2019 raggiunge il sesto posto nelle classifiche indipendenti. GIADA METALDI, classe ’95, è una cantante luinese che ha iniziato a muovere i primi passi nella musica a 12 anni, prendendo lezioni di canto moderno presso l’Accademia Pietro Bertani con l’insegnante e cantante jazz Lilliana Gregori. Ben presto inizia un percorso improntato maggiormente sulla musica jazz e contemporaneamente lo studio del pianoforte con l’insegnante Angela Pellegrino. Nel 2018 decide di immergersi nella produzione, prendendo parte ad un progetto di composizione di brani inediti insieme ai due autori: Paolo Pellicini e Gabriele Dellea.

PAOLO PELLICINI, inizia a suonare la chitarra all’età di 16 anni prendendo lezioni dal maestro Antonello Vanni. Partecipa a eventi di musica Blues nel Nord Italia e nel Canton Ticino e si dedica alla composizione di musica inedita.

GABRIELE DELLEA si avvicina alla musica fin dalla giovane età, cominciando fin da subito a esibirsi in manifestazioni locali. Contemporaneamente si dedica alla composizione dell’organo suonando per anni in celebrazioni liturgiche. All’età di 13 anni intraprende anche lo studio della chitarra e del canto.

Partiamo subito dal brano “Illusione”: come è nata l’idea e come è stato lavorare con un artista come Mr.Dailom ?

“Volevamo proporre un brano che parlasse dei nostri tempi. Il testo è provocatorio e racconta la perdita di coscienza della realtà e di conseguenza l’allontanamento di ognuno di noi dalla società. Il produttore ci ha proposto Mr Dailom, con il quale abbiamo lavorato in sinergia e positività”

Quali sono state le vostre influenze musicali ?

“Ognuno di noi ha una sua infleunza musicale. Tutti noi abbiamo ascoltato, comunque, il rock anni ’70 e ’80. Oppure anche il maestro De Andrè fa parte della nostra cultura musicale. Non trascuriamo il jazz ed il blues”

Quali sono i programmi per questa estate e per il 2022 ?

“Quest’ultimo periodo del 2021 sarà un momento nel quale faremo più produzione e quindi ci prepareremo per una stagione live nel 2022. Stiamo lavorando ad un nuovo brano, per questo, negli ultimi cinque mesi dell’anno studieremo nuove prospettive musicali per il nosro futuro”

Massimiliano Alvino

