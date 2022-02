Grande serata per la Presentazione del calendario delle Spose 2022

Venerdì sera 11 Febbraio si è tenuta la presentazione del Calendario delle Spose 2022 presso Villa Taurinus.

La serata si è svolta come un Exclusive Party per tutti i professionisti intervenuti fino alle coppie di futuri

sposi. Le 14 foto del Calendario, comprensive di Copertina e Fondo, sono state esposte a mo’ di mostra e

tutti i presenti hanno potuto ammirarle. La serata è stata accompagnata dalla musica di High Drum Music e

presentata da Edda Cioffi. Le tante emittenti presenti, coordinate da Lorenza Licenziati, hanno ripreso

l’evento. Tanti giornalisti hanno potuto votare le loro foto preferite sancendo 20 premi, realizzati da Polilop

Wedding.

1) Premio Creatività – Nick Milano 2) Premio Glamour – Averardi Fotografi 3) Miglior Composizione –

Genny Pastore 4) Miglior Gioco di Luci – Giuseppe Pirolo 5) Premio Interpretazione – Mauro Grosso

6) Miglior Dinamica – Lagana Photography 7) Premio Eleganza – Genny Gessato 8) Premio

Innovazione – Pasquale Cuorvo 9) Miglior Esposizione – Cristian Percuoco 10) Premio Estro – Giulio

Boiano 11) Miglior Chiaroscuro – Petrano Storyteller 12) Miglior Make up – Rea Academy, Federica

Quagliero, scatto Maggio 13) Miglior Acconciatura – Fileccia Parrucchieri, scatto Luglio 14) iCdS

primo Lustro – Location : Villa Taurinus 15) Best of Sposin Campania – Agosto – Giuseppe Pirolo 16)

Best of Vesuvio Live – Aprile – Genny Pastore 17) Best of Radio Puntonuovo – Giugno Mauro Grosso

18) Miglior Sposa in Posa 19) iCdS primo Lustro – Atelier : Pipolo Villaricca 20) Miglior Idea – Art

Director Ylenia Iandiorio, scatto Copertina.

Ricordiamo che il tema del calendario, alla ricerca del tempo perduto, è stato scelto dall’art director Ylenia

Iandiorio che è stata incaricata dall’azienda fondatrice del calendario che è Millimetrica di Luigi Aprea.