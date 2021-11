“Harrow”: Set galeotto per il protagonista Ioan Gruffud, dove ha conosciuto Bianca Wallace, la nuova compagna

“Harrow”: Set galeotto per il protagonista Ioan Gruffud, dove ha conosciuto Bianca Wallace, la nuova, giovane compagna.

«Harrow» debutta in prima visione in chiaro su TopCrime, martedì 9 novembre, in prima serata.

La serie, ambientata a Brisbane, in Australia, vede protagonista Ioan Gruffud, attore noto per aver interpretato l’ambiguo cardiochirurgo Andrew Earlham, nell’acclamata serie Liar, e Mister Fantastic, nella saga de I Fantastici 4.

Qui è il dottor Daniel Harrow, un patologo forense fuori dagli schemi. Brillante. Non ortodosso. E, forse, anche un assassino…

Il totale disprezzo di Harrow per l’autorità e la sua incrollabile empatia per i morti, lo aiutano a risolvere i casi più bizzarri. Spinto a dare voce alle vittime, piega ogni regola al suo servizio per arrivare alla verità. Ma quando un terribile segreto ne minaccia famiglia e carriera, Harrow avrà bisogno di tutta la sua astuzia, non per risolvere un crimine, ma per tenerlo sepolto.

Di particolare pregio, la location dove è ambientato il laboratorio forense di «Harrow»: si tratta del Brisbane Dental College, sito storico in Turbot St, che include ampie riprese del municipio della capitale, città più abitata del Queensland, nonché terza più popolata d’Australia.

Movimentata anche la vita privata di Gruffudd, che – dopo aver mollato la moglie 50enne – ha appena ufficializzato via Instagram la liason con la 29enne Bianca Wallace, attrice e producer, conosciuta proprio sul set di «Harrow».