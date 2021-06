I casinò diventano protagonisti: le scene di film e serie TV Netflix

I casinò hanno sempre affascinato cinema e produttori televisivi. Le stanze luccicanti e piene di colori, i rumori delle slot machine che tintinnano e i cocktail con ombrellini e olive. I casinò sono il fascino degli scaffali di bottiglie, delle ballerine con i tacchi alti e dei croupier con il farfallino. Ma sono anche il fascino della vincita e l’adrenalina delle scommesse.

Su Netflix trovate film a serie TV dedicate al mondo dei casinò. Però, il catalogo dei titoli è lungo e non tutti valgono la pena. Per questo ci siamo rivolti a Luigi Conti, l’editor del sito di online roulette roulette-on-line.it, che è un esperto di casinò e un fan di Netflix. Con il suo aiuto, abbiamo stilato questa lista di film e serie TV. Nonostante alcuni titoli non siano nel catalogo italiano, vale la pena cercarli online.

Avete i popcorn pronti?

Un professore in cerca di adrenalina e un gruppo di studenti dotati -e pronti a fare qualche soldo. Uscito nel 2008, il suo cast include Kevin Spacey, nel ruolo del professore che insegna come giocare (e imbrogliare) i casinò di Las Vegas al gioco del blackjack. Senza dubbio, i casinò sono protagonisti in questo film, con suite lussuose, tavoli da gioco puliti e un gruppo di giocatori pronto a tutto.

The Hangover: Su Netflix Italia per ora trovate solo la seconda parte, ma il primo titolo della saga ha scene di casinò imperdibili. La maggior parte di queste scene sono state girate al Caesars Palace di Las Vegas, tra lobby, tavoli da blackjack e piscine. In questo titolo del 2014, troverete attori come Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis. The Hangover è un film comico, che inizia con un innocente addio al celibato in Las Vegas. Ma presto, tutto cambia.

Friends: Ecco un titolo che potete trovare sul catalogo di Netflix Italia. Questa serie TV è ormai diventata iconica. Ma sapevate che due episodi sono stati girati a Las Vegas? Si tratta della stagione numero 5, in cui Chandler e Monica decidono di sposarsi senza dirlo a nessuno. Però, a sposarsi non saranno loro, ma l’altra coppia iconica di Friends. Non solo romanticismo, ma anche scene di gioco in questi due episodi. Ritraggono esattamente quello che succede quando un gruppo di amici pazzi decide di andare nella Città del Peccato.

I Soprano: Dall’universo di Friends a un mondo completamente diverso. I Soprano sono sì un gruppo, ma di mafiosi. Vanno al casinò, ma non per sposarsi davanti a Elvis Presley. La scena di casinò dei Soprano è un classico per gli appassionati del genere. Molte scene di questa serie TV sono state girate al Caesars Palace di Las Vegas. Oppure l’episodio numero 81, girato al Borgata Hotel and Casino di Atlantic City. Nel casinò si scommette e si scommette senza limiti.

Casino Royale: La ragione per cui non ci siano film di James Bond sul catalogo italiano è un mistero. Comunque, uno dei titoli della saga di 007 con scene di casinò indimenticabili è Casino Royale. Con l’affascinante Daniel Craig, questo film del 2006 è pieno di carisma, suspense e tavoli da gioco. Nello specifico, si tratta di una scene di un gioco di poker. Tre partire di Texas hold’em, per una scena in perfetto stile Hollywood: drammatico.

Tornei di poker, scommesse sportive e tattiche al blackjack. I casinò diventano protagonisti in questi cinque titoli, da scene di gioco a interi episodi con le slot nello sfondo. Per gli appassionati di entrambi i mondi, non mancano le scelte, da godersi comodamente sul divano. E sempre con i popcorn vicino.