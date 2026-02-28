IL FILO DEL RICATTO – Dead Man’s Wire

Condividi questo articolo:









Con Il filo del ricatto, Gus Van Sant costruisce un thriller psicologico ispirato a un fatto di cronaca reale che ancora oggi inquieta per la sua assurdità: nel 1977 Anthony G. “Tony” Kiritsis prese in ostaggio un broker immobiliare collegando un fucile al suo collo con un meccanismo pronto a sparare.

Nel ruolo di Kiritsis, Bill Skargärd offre un’interpretazione intensa, nervosa, quasi febbrile. Il suo Tony è un uomo convinto di essere stato tradito dal sistema finanziario, che trasforma la propria frustrazione in un gesto eclatante, disperato e teatrale.

L’ostaggio – giovane, vulnerabile, costretto a un’immobilità assoluta – diventa il simbolo silenzioso di una violenza che non è solo fisica ma anche psicologica.

Nel film Al Pacino interpreta una figura istituzionale chiave nella gestione della crisi: non è l’ostaggio, ma uno dei protagonisti “esterni” alla stanza del sequestro il padre del giovane preso in ostaggio.La scelta di non affidare quel ruolo a Pacino ma a un attore più giovane accentua il contrasto generazionale e rende la vicenda ancora più crudele: non c’è duello tra giganti, ma uno squilibrio umano drammatico. Pacino porta nel film la dimensione dell’esperienza e del potere decisionale. In molte scene è il punto di equilibrio tra l’irrazionalità del gesto criminale e la necessità di evitare una tragedia. Il suo ruolo è fatto di tensione trattenuta, sguardi, silenzi pesanti e interventi calibrati.

Van Sant evita spettacolarizzazioni inutili. La regia è sobria, quasi documentaristica. La tensione nasce dal tempo che passa, dall’attesa, dai dialoghi carichi di paranoia. Il film riflette sul potere dei media, sulla spettacolarizzazione della disperazione e sulla sottile linea tra vittima e carnefice.

Il filo del ricatto non è un action movie, ma un’opera tesa e inquietante che punta tutto sull’atmosfera e sulla psicologia dei personaggi. Un film che non cerca facili soluzioni morali, ma lascia lo spettatore sospeso – proprio come il suo ostaggio.