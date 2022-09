Locarno75 a Milano e Roma con “Le vie del cinema” e “Il cinema attraverso i grandi Festival”

Si fa ancora più solido il ponte che unisce il Locarno Film Festival all’Italia, grazie alle rassegne che, a fine settembre, portano nella penisola la programmazione locarnese. Come lo scorso anno, saranno due gli appuntamenti da non perdere, che offriranno in aree geografiche diverse la possibilità di vedere una selezione di alcuni dei titoli più significativi di Locarno75, in lingua originale e accompagnati da ospiti speciali. Si parte dal capoluogo lombardo: “Le vie del cinema”, la rassegna che presenta i film provenienti dai festival internazionali più prestigiosi, dedicherà alla manifestazione il focus di proiezioni e incontri “Locarno a Milano”. I film saranno proposti dal 23 al 25 settembre al cinema Beltrade di Milano, cuore cittadino del cinema indipendente e d’autore. Organizzato con la collaborazione di Filmidee, e grazie al sostegno del progetto Grandi Speranze di Fondazione Cariplo, “Locarno a Milano” presenterà una panoramica delle nuove tendenze e sensibilità del cinema internazionale, promuovendo per tutto il weekend la visione in sala e la scoperta di talenti della scena cinematografica. Nella capitale italiana, invece, “Il cinema attraverso i grandi Festival” darà spazio al programma di Locarno75 all’interno di “I grandi Festival – Locarno a Roma”. Finestra privilegiata sulle proposte più rappresentative dei maggiori festival internazionali, la rassegna offrirà al pubblico presente a Roma, dal 23 settembre al 2 ottobre, un intenso confronto con le opere che hanno segnato le ultime edizioni di Locarno, Venezia e Cannes. Il programma

A Milano e a Roma saranno cinque i titoli di Locarno75 che incontreranno, in anteprima assoluta, le spettatrici e gli spettatori italiani. Arriverà anzitutto l’atteso Pardo d’oro Regra 34 di Julia Murat, opera coraggiosa e dal forte valore politico sul Brasile contemporaneo, che sarà visibile il 23 settembre a Milano e il 24 a Roma, accompagnata per l’occasione dalla produttrice Tatiana Leite. L’Italia è protagonista del programma grazie al Premio speciale della giuria del Concorso internazionale, la commedia documentaria Gigi la legge di Alessandro Comodin, che nella sua città natale in Friuli ha filmato lo zio Pier Luigi, vigile di campagna, e che sarà presente al Beltrade con il produttore Paolo Benzi. Diversi toni e sfumature caratterizzano gli altri titoli proposti: dal nuovo thriller della A24 Medusa Deluxe di Thomas Hardiman, presentato a Milano dal direttore artistico del Locarno Film Festival, Giona A. Nazzaro, alla sorprendente opera prima francese Astrakan, accompagnata dal regista David Depesseville, fino al toccante sguardo all’integrazione eritrea in Svizzera di Semret, introdotto dalla regista Caterina Mona. A Milano, Michelangelo Frammartino presenterà inoltre il frutto del progetto che ha supervisionato durante la Spring Academy del Locarno Film Festival, Let’s Make Something!, l’opera collettiva realizzata dai partecipanti, otto giovani registe e registi provenienti da tutto il mondo.