MaterniFit&Friends: “Rinnova il tuo corpo dopo il parto!”, l’evento ideato da Benedetta Mazzi, personal trainer delle mamme

La maternità rende più belle le donne, spesso però si dimentica che avere un figlio cambia il corpo della donna bisogna trovare un equilibrio nuovo che si può e si deve ritrovare. Far nascere una vita nuova è un po’ come rinascere anche per la mamma che deve vede il suo fisico trasformarsi ed è così presa dalla cura del piccolo che nemmeno chi le è intorno riesce a comprendere l’importanza di prendersi cura della neo mamma. A questo ci ha pensato Benedetta Mazzi che da anni è la personal trainer delle mamme, con l’evento “MaternitiFit&Friends” alla sua 1ma edizione, che si svolgerà l’11 giugno. Un evento a cui sono invitate le famiglie e che, in un percorso professionale e giocoso, incontreranno esperti nella salute delle neo mamme, affrontando problematiche troppo spesso sottovalutate.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, in programma il 9 giugno presso la sala d’onore del Coni, interverranno, insieme all’ideatrice Benedetta Mazzi, Stefano Lucidi coordinatore Tecnico Sportivo dell’evento, Elena Albanese Presidente dell’Associazione Diastasi Donna, la dott.ssa Monica Calcagni ginecologa e divulgatrice scientifica, la dott.ssa Simona Petrozzi Vice Presidente di Terziario Donna Confcommercio Nazionale, moderatrice dell’incontro sarà Michela Pellegrini Ufficio Comunicazione Pugilistica Italiana.

Affrontare il Post Partum con la consulenza di esperti è il modo giusto per ripartire e rinnovare il corpo dopo la maternità. MaternitiFIt&Friends ha lo scopo di mettere in luce le problematiche che il corpo di una donna deve affrontare offrendo la possibilità di confrontarsi e di riconoscere quei piccoli fastidi che possono arrivare senza la paura di affrontarli da sole. E’ proprio la condivisione e la cura della donna in una delle fasi più delicate della vita il motivo per cui MaternitiFit è l’evento più atteso dalle neo mamme con “madrine” d’eccezione, è proprio il caso di dire, tra cui Milena Miconi, Eleonora Albrecht e Annalisa Agliotti.

La manifestazione si articolerà in un percorso che prevede lezioni di ginnastica Post Partum, ginnastica posturale e respiratoria, più un mini workshop sulla Diastasi addominale, per tutte le mamme, della durata di 40 minuti.

Consulenza Nutrizionale con la Dottoressa Valeria Formisano, specializzata in alimentazione in gravidanza ed allattamento.

Valutazione della Diastasi dei retti addominali, tenuta dalla dottoressa Maria Marinaro, fisioterapista dell’Associazione Diastasi Donna.

La giornata sarà accessibile a tutta la famiglia, i più piccoli potranno divertirsi nell’Area giochi per bambini divisa per età (es. Mini rugby, Calcio, ecc.),mentre le mamme potranno approfittare per visitare il Beauty Corner per la cura del corpo a seguito della gravidanza, imperdibile appuntamento con l’Angolo social, dedicato ai selfie ed ai tag nelle storie dell’evento.

L’evento si svolge in collaborazione con l’Associazione Diastasi Donna e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Roma, del CONI e di Terziario Donna Confcommercio Roma, per l’alto valore dell’iniziativa. Tra gli Sponsor, lo Studio Associato Nastro- Giulietti, che si occupa di prevenzione odontoiatrica per donne in gravidanza e bambini, il centro estetico Pour Toi, che propone pacchetti sia in gravidanza che nel post Partum e all’evento si occuperà del post parto, e Angela Salus Mutua Sanitaria, che fornisce pacchetti assicurativi alle mamme.