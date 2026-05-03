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Ci sono artisti che hanno segnato un’epoca… e poi c’è Michael Jackson, che è riuscito a diventare qualcosa di ancora più raro: un simbolo universale, una figura capace di attraversare generazioni, culture e confini.

Ed è proprio per questo che “Michael” , il nuovo progetto musicale di Antoine Fuqua, aveva una responsabilità enorme: raccontare la vita del Re del Pop senza cadere nella superficialità, nella semplice nostalgia o nella sterile imitazione. Dopo aver visto il film, la sensazione è chiara: questa sfida è stata affrontata con grande coraggio, sensibilità e rispetto.

La prima cosa che colpisce è la straordinaria interpretazione di Jaafar Jackson. Il fatto che sia il nipote di Michael poteva sembrare inizialmente solo una scelta simbolica, invece si rivela il cuore autentico del progetto. Jaafar non interpreta semplicemente Michael Jackson: riesce a catturarne l’energia, la fragilità, il carisma e quella presenza scenica quasi irreale che lo ha reso immortale. In alcuni momenti ci si dimentica perfino di stare guardando un attore, perché sullo schermo sembra davvero rivivere lo spirito di Michael.

Il film ha anche il merito di non nascondere gli aspetti più duri della sua vita, soprattutto il rapporto complicato e spesso doloroso con il padre Joe Jackson. La severità, le pressioni psicologiche e la violenza educativa vissuta durante l’infanzia vengono raccontate con intensità, facendo comprendere quanto quel talento straordinario sia nato anche dentro un ambiente familiare estremamente difficile. È una parte fondamentale del racconto perché aiuta a comprendere meglio non solo l’artista, ma soprattutto l’uomo dietro il mito.

Le scene musicali sono spettacolari e curate nei minimi dettagli. Non vengono usate soltanto come omaggio ai fan, ma diventano parte integrante del racconto emotivo. Ogni esibizione trasmette la grandezza di Michael Jackson senza mai trasformarlo in una caricatura. La qualità visiva, le coreografie e la potenza della colonna sonora rendono il film coinvolgente dall’inizio alla fine.

Enorme merito va anche al regista Antoine Fuqua, autore che negli anni ha costruito una carriera fatta di film intensi, visivamente potenti e sempre molto umani. Il suo nome è legato a pellicole diventate ormai cult come Training Day, che valse l’Oscar a Denzel Washington, oppure Southpaw, dove il dolore personale e la rinascita vengono raccontati con una forza emotiva incredibile. Anche nella saga di The Equalizer Fuqua ha dimostrato la capacità di unire spettacolo e profondità psicologica, creando scene potenti ma mai vuote.

E parlando di grandi biopic musicali moderni, è inevitabile pensare anche a Bohemian Rhapsody, il film dedicato ai Queen e a Freddie Mercury, che ha riportato questo genere cinematografico al centro del grande pubblico mondiale. “Michael” sembra raccogliere quell’eredità, ma con un approccio ancora più intimo e personale. Dove “Bohemian Rhapsody” puntava moltissimo sull’energia live e sul mito della band, “Michael” prova ad entrare più profondamente nelle ferite emotive, nella pressione psicologica e nella complessità umana dell’artista.

Dal punto di vista tecnico il film è realizzato magnificamente: fotografia elegante, montaggio dinamico, scenografie fedelissime e un comparto sonoro che rende tutto ancora più immersivo. Ma la vera forza di “Michael” è che riesce a restituire umanità ad una leggenda spesso vista solo come mito irraggiungibile.

E infatti, già all’uscita delle prime recensioni e indiscrezioni, si vocifera con insistenza di un possibile “Michael 2”. Una possibilità che non sorprende affatto: la vita, la carriera e l’impatto culturale di Michael Jackson sono talmente immensi che un solo film difficilmente potrebbe racchiudere tutto ciò che ha rappresentato per la musica e per l’intero mondo dello spettacolo.

“Michael” non è soltanto un biopic musicale: è un omaggio potente, emozionante e cinematograficamente ambizioso ad un artista unico e irripetibile, destinato a restare eterno nella storia della musica mondiale.