Nintendo e Illumination firmano il nuovo film d’animazione ambientato nel mondo di Super Mario Bros

Il film è un altro della serie Nintendo, iniziata nel 1993 con la pellicola diretta da Rocky Morton e Annabel Jankel, ed è tratto dalla omonima serie di videogiochi sviluppati a partire dal 1985 che ha venduto 40 milioni di copie e la riproduce in chiave cyberpunk.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario.

Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; mentre Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike

Nelle precedenti pellicole vennero elogiati gli effetti speciali innovativi, la direzione artistica creativa e le esibizioni degli attori, ma venne anche criticata la narrativa confusa, la mancanza di somiglianza con i giochi e il tono incoerente, rilevi questi ultimi che Nintendo e Illumination sicuramente sapranno superare con questa nuova pellicola.