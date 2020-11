Pieces of a Woman,con Vanessa Kirby ed Ellen Burstyn dal 7 gennaio su Netflix

Netflix, il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo, presenta un film di Mundruczó, sceneggiatura di Kata Wéber e musiche originali di Howard Shore con un cast d’eccezione composto da Vanessa Kirby, Ellen Burstyn, Shia LaBeouf, Molly Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger, Benny Safdie, Jimmie Fails.

Argomento della pellicola, che sarà disponibile sui canali e piattaforme Netflix dal prossimo 7 gennaio 2021 è la storia profondamente intima, travolgente ed eccezionale, di una donna che deve imparare a convivere con una grave perdita.

Martha (Vanessa Kirby) e Sean (Shia LaBeouf) sono una coppia di Boston. Stanno per diventare genitori ma la scelta di far nascere il loro figlio in casa ha un risvolto tragico che cambierà per sempre le loro vite.

Per Martha ha inizio un’odissea lunga un anno. Deve convivere con il dolore, con il rapporto conflittuale con il marito e con la madre dispotica (Ellen Burstyn), oltre che confrontarsi in tribunale con l’ostetrica divenuta oggetto di pubblica denigrazione.

Il regista, Kornél Mundruczó, (WHITE GOD – Sinfonia per Hagen ), è stato vincitore del premio “ Un Certain Regard “ a Cannes nel 2014.