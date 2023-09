Rinnovata la partnership dell’Agenzia Yes con il Comune di Monza per la campagna “ Il giro di Monza in sessanta giorni “

Rinnovata la partnership dell’Agenzia Yes con il Comune di Monza per la...

Il Comune di Monza ha scelto di nuovo Agenzia YES! S.p.A. una agenzia di comunicazione integrata, specializzata nella creazione e gestione di strategie di branding innovative, come supporto per la comunicazione culturale e turistica della città e dei suoi asset strategici. Dopo il successo dello scorso anno, viene infatti rinnovata per il secondo anno consecutivo la campagna “Il Giro di Monza in 60 giorni”; un’iniziativa interattiva volta a promuovere le bellezze del Comune e ad ampliarne il numero di visitatori nazionali ed internazionali. La campagna sarà attiva dal 31 agosto.

L’agenzia, che offre servizi di consulenza personalizzati, sviluppo di brand identity, strategie di comunicazione integrate, pianificazione di campagne pubblicitarie, attività di ufficio stampa e organizzazione di eventi, si pone come obiettivo quello di aiutare le aziende a distinguersi sul mercato, creare connessioni significative con il proprio pubblico e raggiungere risultati di business tangibili grazie ad un approccio strategico e creativo.

Come lo scorso anno, il progetto prevede la possibilità di entrare a tariffa ridotta nei luoghi coinvolti dall’iniziativa per i 60 giorni successivi al primo accesso a tariffa piena. Considerata la grande adesione di pubblico della prima edizione, nuove mete hanno aderito al circuito.

Difatti, oltre ai rinomati punti di interesse della Villa Reale, dell’Autodromo di Monza, del Museo e Tesoro del Duomo di Monza e dei Musei Civici – ex Casa degli Umiliati -, il percorso nel capoluogo brianzolo si arricchisce di 2 nuove tappe con il Museo della Cappella Espiatoria e il Museo Etnologico Monza e Brianza (Mulino Colombo).

Viene dunque confermato il concept creativo,ideato da Agenzia YES!,che mette in campo una strategia di gamification e di coinvolgimento attivo del pubblico per aumentare l’appeal dell’iniziativa, la quale trova le sue radici in una revision del famosissimo romanzo di Jules Verne, “Il giro del mondo il 80 giorni”.Viene dunque riproposto il “Passaporto della città”,simbolo del viaggio e della scoperta di nuovi luoghi, nel quale poter apporre via via i timbri dei sei partner dopo ogni visita.Il passaporto del “Giro di Monza in 60 giorni”, destinato ai visitatori, contiene all’interno cenni storici ed artistici dei luoghi coinvolti,così da offrire un’esperienza maggiormente immersiva ai turisti e lasciare allo stesso tempo un gadget di valore che aumenti l’impatto culturale-turistico dell’identità del concept.

Per dare risalto all’iniziativa sarà inoltre installato un info-point presso l’Autodromo Nazionale, una delle mete del “Giro”, tra il 31 agosto ed il 3 settembre, in concomitanza con il celebre Gran Premio (MonzaFuoriGP2023). Qui si potranno chiedere informazioni e approfondimenti sulla campagna e sulla città di Monza.

Paolo Biffi, Amministratore Delegato di Agenzia YES! S.p.A. ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di questa rinnovata collaborazione con il Comune di Monza. Agenzia YES! è nata in questo territorio e non può che esserne legata. Questa opportunità è molto più che un rapporto professionale ma uno scambio di valori condivisi. La conferma di questa collaborazione è un riconoscimento al nostro operato che ci spinge a fare ancora di più”.

Aggiunge poi Anna Armenio, dell‘Ufficio Marketing Territoriale del Comune di Monza:

“Abbiamo deciso di rinnovare la campagna “Il Giro di Monza in 60 giorni” perché l’anno scorso ha riscontrato un grande successo. Il passaporto rappresenta un passo avanti fondamentale verso un’offerta turistica integrata e interattiva. Investire sulla comunicazione della città e sulla sua attrattività significa valorizzare il suo patrimonio storico, artistico e monumentale. Monza è un gioiello della Lombardia, non solo come polo produttivo, ma anche per divenire una località a vocazione turistica”.