Sanremo 2023: Sorrisi apre la settimana sanremese con il Telegatto a Gianni Morandi

Sorrisi dà il via alla settimana Sanremese con il riconoscimento più amato dal mondo dello spettacolo e un attesissimo opening party, premiando con il Telegatto il co-conduttore del Festival, Gianni Morandi.

Grande successo per il party super esclusivo con cui Tv Sorrisi e Canzoni ha dato il via, insieme al cast e agli artisti del Festival di Sanremo, alla settimana più attesa dal mondo della musica e della televisione italiana.

A festeggiare insieme a Sorrisi, un parterre di oltre 300 invitati per un grande evento ricco di emozioni, musica e spettacolo al Royal Hotel di Sanremo: tra i presenti, il cast del Festival con i cantanti in gara – Ariete, Articolo 31, Colapesce Dimartino, Colla Zio, Coma_Cose, Elodie, Gianluca Grignani, gIANMARIA, Lazza, LDA, Leo Gassmann, Levante, Madame, Mara Sattei, Modà, Mr. Rain, Paola & Chiara, Rosa Chemical, Sethu, Shari, Tananai, Will – e tanti ospiti d’eccezione, tra cui Serena Bortone, Ernst e Frau Knam, Alberto Matano, Samuel Peron, Giulia Salemi.

Special guest della serata, Maurizio Lastrico, attore e comico di Zelig, che ha intrattenuto gli invitati con una divertente performance ad hoc per il pubblico di Sorrisi.

La serata, che ha segnato anche il grande ritorno, finalmente in presenza, di Sorrisi a Sanremo, è stata preceduta da un momento speciale nel corso del quale Sorrisi ha consegnato il Telegatto a uno protagonisti indiscussi di questa nuova edizione della manifestazione.

La settimana sanremese di Tv Sorrisi e Canzoni proseguirà dalla redazione di Sorrisi allestita al Royal Hotel, dove ogni giorno il direttore Aldo Vitali accompagnerà tutti gli appassionati del Festival con contenuti esclusivi sul magazine, sul sito e sui social.

A partire dalla mattina, con uno speciale buongiorno insieme ai cantanti in gara, fino alla sera con l’appuntamento Aperitivo con il direttore dove saranno commentate le esibizioni e le varie fasi del Festival insieme ai protagonisti della tv e dello spettacolo.

Tra i partner dell’evento anche Webboh che ha raccontato sui social con i suoi inviati le sensazioni e le emozioni degli ospiti. Da martedì, all’interno dell’headquarter di Tv Sorrisi e Canzoni, Webboh sarà presente con l’area Webboh Room, dove saranno realizzate interviste ai protagonisti della GenZ del Festival. Non mancheranno resoconti della manifestazione attraverso video su TikTok, mentre su Instagram ci sarà un diario di bordo giornaliero con Will e una rubrica quotidiana con LDA.

Altro appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati i tre numeri speciali che Tv Sorrisi e Canzoni dedica al Festival. Dopo l’uscita la scorsa settimana con l’iconica copertina che ritrae tutti i cantanti insieme a Amadeus e a Gianni Morandi e la pubblicazione, in esclusiva, dei dei testi delle canzoni in gara, domani sarà la volta di un nuovo numero che vede protagonisti della cover Amadeus e Gianni Morandi insieme alle co-conduttrici Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. Su Sorrisi di lunedì 13 febbraio il pubblico potrà invece scoprire non solo la cover con i primi tre classificati di Sanremo, fotografati in esclusiva nella redazione del magazine subito dopo la sua proclamazione, nel cuore della notte, ma anche il reportage della kermesse con stuzzicanti curiosità e interessanti particolari inediti dal backstage.