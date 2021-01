Striscia: la bizzarra vicenda dello studio Rai di Pechino: 800mila euro all’anno per una sede deserta da 5 mesi

Continua l’inchiesta di Striscia la Notizia con la rubrica “Rai Scoglio 24”, sugli sprechi in Rai.

Stasera Pinuccio indaga sullo studio Rai di Pechino: da agosto 2020 infatti l’ufficio di corrispondenza, orfano di Giovanna Botteri, sarebbe inutilizzato. Un vuoto che chiuderebbe una fondamentale finestra sull’Oriente, penalizzando gravemente la qualità dell’informazione offerta dal servizio pubblico. Anche se viene da chiedersi quanto abbia ancora senso mantenere i corrispondenti in un mondo in cui le notizie viaggiano in tempo reale, bruciandone i servizi. In ogni caso, ad oggi le corrispondenze che riguardano Cina, Giappone e Sud-Est asiatico vengono realizzate direttamente a Roma.

Inoltre, per la struttura di Pechino la Rai sta ancora pagando le spese? Al momento risulterebbero circa 300mila euro l’anno per il personale cinese, altri 300mila euro per la sede e circa 40mila euro per l’appartamento – anch’esso vuoto – della Botteri. Più di 600mila euro a cui andrebbe aggiunto lo stipendio della corrispondente stessa – oltre 200mila euro – che però da 5 mesi “corrisponde” da tutti i programmi Rai… meno che dalla Cina!

Il servizio completo sarà trasmesso stasera, mentre “Rai Scoglio 24” e il suo inviato continueranno a indagare sulla controversa strategia gestionale dell’ad Fabrizio Salini.