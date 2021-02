Tapiro d’Oro alla campionessa di sci, Sofia Goggia: “Sarà l’unico oro che vinco quest’anno…”

Il TAPIRO ALLA CAMPIONESSA DI SCI SOFIA GOGGIA

DOPO L’INFORTUNIO CHE LE È COSTATO IL MONDIALE

«Sarà l’unico oro che vincerò quest’anno»

Questa sera a Striscia la notizia, Valerio Staffelli sempre pronto a consegnare Tapiri d’Oro, consegna il Tapiro d’oro alla campionessa Sofia Goggia, che dopo una caduta che le è costata la frattura della tibia ha dovuto rinunciare ai Mondiali di sci alpino 2021 di Cortina d’Ampezzo.

Intercettata all’uscita dalla palestra, a Curno (Bergamo), la sciatrice ha ritirato il Tapiro: «Sarà l’unico premio d’oro che vincerò quest’anno. Spero di ottenere il prossimo per meriti sportivi». Sui tempi del suo ritorno in pista, Goggia è fiduciosa: «Due mesetti. Quando guarirò farò di tutto per rimettermi in forma il prima possibile».