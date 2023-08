Venezia ’23: Premio alla Carriera SIAE Andrea Purgatori a Luca Guadagnino

Le Giornate degli Autori premiano Luca Guadagnino: ha saputo unire il racconto all’italiana con la maestria dei produttori internazionali.

Il Premio SIAE Andrea Purgatori alla carriera va a Luca Guadagnino, tra gli autori italiani più apprezzati in tutto il mondo, amato dai festival, dalla critica e dal pubblico più trasversale.

Dopo Bones and all, vincitore del Leone d’Argento alla Mostra di Venezia nel 2022, torna al Lido per ricevere il premio che lo scorso anno era stato consegnato a Gianni Amelio.

Salvatore Nastasi, presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori, annuncia il riconoscimento con la seguente motivazione: “Un autore il cui sguardo è stato capace di unire l’arte del racconto all’italiana con la maestria produttiva dei più grandi registi internazionali dando, attraverso una sensibilità ed un’autenticità rare, un’impronta personale al nostro cinema. Dagli anni Novanta ad oggi, Luca Guadagnino è il regista e sceneggiatore che ha raccontato le passioni e gli eccessi, ha svestito la borghesia ed esplorato le possibilità del cinema di genere. Un autore che si è misurato con il cinema in tutti i suoi formati e declinazioni: dai videoclip musicali ai cortometraggi, dal documentario al lungometraggio fino alla serialità. Film come Melissa P., Io sono l’amore e Call me by your name sono espressione del cinema italiano contemporaneo già diventati classici di riferimento, firmati da un vero e proprio orgoglio per il made in Italy.”

Luca Guadagnino ha dichiarato: “Sono orgogliosamente membro della SIAE da oltre vent’anni e ho sempre sentito di far parte di una grande famiglia in una grande casa. È quindi un onore davvero grande ricevere questo premio così prestigioso che segna un traguardo per me.”

Il Premio SIAE Andrea Purgatori alla carriera verrà consegnato al regista il prossimo 2 settembre alle ore 16:45, in Sala Perla, nell’ambito delle Giornate degli Autori.

A I.