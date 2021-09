Venezia 78: Filming Italy Best Movie, tutti i premiati. Photogallery

Filming Italy Best Movie, tutti i premiati.

La Madrina del premio è stata Gabriella Pession, imprenditrice da sempre impegnata nel sociale e talentuosa attrice del panorama cinematografico e televisivo italiano e internazionale.

Ecco tutti i vincitori delle varie categorie che hanno ricevuto il premio: a Can Yaman il Filming Italy Best Movie International Award come personaggio televisivo dell’anno; alla star di Narcos e dei Borgia Rafael Cebrián il Filming Italy Best Movie European Award; ai due protagonisti de La casa di carta Darko Perić e Jaime Lorente, il Filming Italy Best Movie Award – Best Actor International TV Series per “La casa de papel”; a Carlo Verdone il Filming Italy Best Movie Award “Premio speciale Maestro delle Arti: Cinema, Serie TV e Letteratura” per aver conquistato il pubblico con l’autobiografia “La carezza della memoria” e il film “Si vive una volta sola”; a Vittoria Puccini il Filming Italy Best Movie Award Menzione Speciale “Donne del Cinema Italiano” per il film “18 regali”; ad Alessandro Haber il Filming Italy Best Movie Award “Premio Speciale Corti” per il cortometraggio “Il Gioco”; a Greta Scarano il Filming Italy Best Movie Award “Miglior Attrice Protagonista in una Serie Tv” con “Speravo de morì prima”; a Chiara Francini il Filming Italy Best Movie Award “Miglior Attrice non protagonista” per il film “Addio al nubilato”; ad Anna Valle il Filming Italy Best Movie Award Menzione Speciale Donne Del Cinema Italiano per “Vite in fuga”; a Susanna Nicchiarelli il Filming Italy Best Movie Award “Premio Speciale” per il film “Miss Marx”; a Donatella Finocchiaro il Filming Italy Best Movie Award “Miglior Attrice in Docudrama” per la sua interpretazione di “Caterina Parisi” nel docudrama italiano di grande successo “Io una giudice popolare al Maxiprocesso”; a Gabriele Muccino il Filming Italy Best Movie Award “Miglior Regia” per il film “Gli anni più belli”; a Elio Germano il Filming Italy Best Movie Award “Miglior Attore Protagonista in un Film Drammatico” per il film “Volevo Nascondermi”; ad Alba Rohrwacher il Filming Italy Best Movie Award nella categoria “Miglior Attrice Protagonista in un Film Drammatico” per il film “Lacci”; a Gabriele Salvatores il Filming Italy Best Movie Award “Premio Speciale” per il documentario “Fuori era primavera – Viaggio nell’Italia del Lockdown”; a Francesco Bruni il Filming Italy Best Movie Award Menzione Speciale Giuria di Qualità per il film “Cosa sarà”; a Sidney Sibilia il Filming Italy Best Movie Award “Miglior Sceneggiatura” per il film “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”; ad Alex Infascelli il Filming Italy Best Movie Award “Miglior Regia Docufilm” per il documentario “Mi chiamo Francesco Totti”; a Walter Veltroni il Filming Italy Best Movie Award Menzione Speciale Docufilm per il documentario “Edizione Straordinaria”; a Giorgio Diritti il Filming Italy Best Movie Award “Miglior Film” per il film “Volevo nascondermi”; a Lodo Guenzi il Filming Italy Best Movie Award Menzione Speciale per il film “Est – Dittatura Last Minute”; a Sara Lazzaro il Filming Italy Best Movie Award Menzione per il film “18 Regali”; a Katia Follesa il Filming Italy Best Movie Award Premio Speciale “Personaggio TV femminile dell’anno”; a Luca Bernabei il Filming Italy Best Movie Award “Miglior Produttore Tv Stagione 2020/2021”; ad Angelo Spagnoletti il Filming Italy Best Movie Award – Sezione Giovani Talenti, in partnership con il Centro Sperimentale Di Cinematografia; alla CEO di Roskino, Evgenia Markova il Filming Italy Best Movie International Award.

Tra i premi speciali: al Direttore della Fotografia Premio Oscar Vittorio Storaro il Filming Italy Best Movie Award “Maestri Del Cinema Italiano”; il Filming Italy International Achievement Award ad Antonio Banderas; il Filming Italy Best Movie Award – “Music Award” a Nina Zilli; il Filming Italy Best Movie Award – Premio Speciale per il disco “IL VOLO tribute to ENNIO MORRICONE” a Il Volo; e il Filming Italy Best Movie “Achievement Award”, premio alla carriera all’attore, comico e cabarettista Cochi Ponzoni.