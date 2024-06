 Damien Chazelle e Paolo Sorrentino dialogano in Piazza alla Cervelletta, domenica 23 giugno

Domenica 23 giugno proseguono gli incontri internazionali alla Cervelletta domenica 23 giugno coni due Premi Oscar Damien Chazelle e Paolo Sorrentino in dialogo con il giornalista e produttore Malcom Pagani, seguiti dalla proiezione del film del regista statunitense La La Land. Entrambi già ospiti e protagonisti a più riprese delle passate edizioni di Il Cinema in Piazza e dell’apprezzato format “Parola di”, la carta bianca al Cinema Troisi, si troveranno a discutere insieme prima della proiezione del film sei volte premio Oscar La La Land. Il Cinema in Piazza, evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America, compie quest’anno dieci anni e festeggia questo importante anniversario rinnovando un’offerta culturale che guarda al grande cinema del passato e, attenta al patrimonio dei nostri tempi, propone nuove opere indipendenti italiane e internazionali, coinvolgendo ospiti da tutto il mondo.