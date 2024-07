A Venezia 81 il quarto film di Ciro De Caro, ancora con Rosa Palasciano coprotagonista con Yeva Sai

Condividi questo articolo:









Sarà presentato in concorso alla 21ª edizione delle Giornate degli Autori all’interno della 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Taxi Monamour, quarto lungometraggio di Ciro De Caro (Spaghetti Story, Giulia), con protagoniste Rosa Palasciano e Yeva Sai.

Il film, scritto da De Caro insieme con Rosa Palasciano e prodotto da Simone Isola e Giuseppe Lepore per Kimerafilm, in associazione con Michael Fantauzzi per MFF, in collaborazione con Rai Cinema, con Adler Entertainment e con il contributo del Ministero della Cultura, segue la poetica che De Caro ha espresso in tutti i precedenti lavori: è un road movie che celebra l’universo femminile attraverso l’esplorazione delle vicende di due protagoniste alle prese con importanti sfide personali e sociali. Le due ragazze sono l’italiana Anna e l’ucraina Cristi, due donne all’apparenza diverse che in fondo si assomigliano molto. Anna è in conflitto con se stessa e la propria famiglia e affronta in solitudine la sua malattia; Cristi fugge da una guerra che la tiene lontana da casa. Tutti consigliano ad Anna di seguire il suo compagno in un viaggio di lavoro e a Cristi di restare al sicuro in Italia. L’incontro, seppur breve, sarà un tuffo nella libertà.

De Caro conferma il sodalizio con Rosa Palasciano, nato per il precedente Giulia (film per il quale l’attrice aveva ricevuto una candidatura ai David di Donatello), e stavolta le affida il ruolo della co-protagonista Anna. Ad interpretare l’altra, Cristi, è invece Yeva Sai, attrice ucraina tra le protagoniste della quarta e della quinta imminente stagione di Mare fuori. Nel cast anche Valerio Di Benedetto, Ivan Castiglione, Matteo Quinzi, Taras Synyshyn, Halyna Havryliv e Laurentina Guidotti.

Il film sarà distribuito nelle sale da Adler Entertainment.