Dal 13 al 15 settembre “ Umbria Cinema 2024 “- Svelate le date ed i nomi di alcuni degli ospiti

L’edizione 2024 di “ Umbria Cinema “ si svolgerà a Todi da Venerdì 13 Settembre a Domenica 15 Settembre 2024. Paolo Genovese, direttore del festival, ha annunciato le date della IV edizione ed alcuni dei nomi dei partecipanti dell’edizione 2024 che si terrà, come già avvenuto per le precedenti manifestazioni, nelle piazze dello splendido centro storico di Todi; previsti acclamati film e ospiti speciali del mondo dello spettacolo.

Tra gli ospiti previsti, tra gli altri, Carlo Verdone, Margherita Buy, Claudia Gerini e Valeria Golino.

L’iniziativa anche quest’anno è promossa da Regione Umbria, dal Comune di Todi, con direttore artistico il regista Paolo Genovese, presidente della Umbria Film Commission.

Il Programma completo del Festival sarà presentato a Roma con una Conferenza Stampa ad inizio settembre alla quale parteciperanno: Paolo Genovese, l’assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti, il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano.

Al riguardo della manifestazione il direttore artistico, Paolo Genovese, ha dichiarato che “…..Umbria Cinema continua all’insegna dell’incontro e costituisce una occasione di confronto tra pubblico ed artisti per farsi raccontare direttamente dei protagonisti del nostro cinema quanto lavoro e passione c’è dietro ogni film», mentre l’Assessore alla Cultura e Turismo della Regione Paola Agabiti, ha fatto rilevare che l’Umbria, negli ultimni anni, ha investito in eventi ideati nell’ottica di un brand unitario per la promozione integrata della regione come terra di arte, di cultura e di spettacolo, in grado di attirare e accogliere turisti e visitatori da ogni parte del mondo.

Infine, l’ Amministratore Unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa, ha rilevato come la sua organizzazione è impegnata nell’organizzazione di un evento che non è solo una celebrazione dell’arte cinematografica, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità per il nostro territorio e le imprese locali.

Infine, il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano ha posto in evidenza che “….Umbria Cinema arriva quest’anno a chiudere un’estate stellare in quanto ad eventi e manifestazioni culturali, in continua contaminazione tra loro. Lo farà come sempre privilegiando piazza del Popolo, sulla quale stavolta svetterà illuminata la appena restaurata Torre del Palazzo dei Priori e con ai margini della platea l’installazione di Mark di Suvero, il Neruda’s Gate. Un contesto eccezionale nel quale il grande cinema italiano sarà accolto nel modo migliore.»

Caratteristica principale di Umbria Cinema è quella di di raccontare il grande cinema italiano dentro e fuori lo schermo. Ogni anno la selezione dei film in Concorso, proiettati al cinema Nido dell’Aquila durante i tre giorni di evento, raccoglie solo il meglio dell’anno cinematografico trascorso, e assegna diversi riconoscimenti, tra cui quello per il Miglior Film.

Vale la pena di ricordare che alla scorsa edizione, tra gli ospiti del mondo dello spettacolo che hanno incontrato ed emozionato il pubblico presente, figuravano Edoardo Leo, Giorgia, Matt Dillon, Francesco Scianna, Daniele Luchetti, Stefano Fresi, Giulio Base e Rocco Papaleo.

L’edizione 2024 si annuncia ancora più ricca grazie ad un grande parterre di ospiti, premi, e film: è la prova che Umbria Cinema Festival acquista di anno in anno importanza, ed è diventata una delle manifestazioni di maggiore rilievo non solo sul territorio umbro, ma su anche su quello nazionale.