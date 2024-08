Torna in laguna uno dei premi più attesi durante la Mostra del Cinema di Venezia: il Filming Italy Venice Award

Condividi questo articolo:









Domenica 1° settembre 2024 si terrà a Venezia la nuova edizione del FILMING ITALY VENICE AWARD, nel corso della quale Tiziana Rocca, Direttore Generale e Artistico del Premio annuncerà tutti i premiati di quest’anno.

Il Premio viene realizzato durante la 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e un ringraziamento speciale è rivolto al suo Direttore Artistico Alberto Barbera, da sempre vicino alla manifestazione.

Il Filming Italy Venice Award è un premio importante che già da diversi anni è parte della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato ai titoli e alle serie TV italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent – oltre che all’industry e professional – dell’ultima stagione cinematografica, in collaborazione con il mensile CIAK. Il premio, oltre a sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, è dedicato a tutte le donne che lavorano nell’industria cinematografica, davanti e dietro la macchina da presa.

Annunciati i primi premi che verranno assegnati in Laguna: il Filming Italy Venice Music Achievement Award a Riccardo Cocciante, per celebrare la straordinaria carriera di uno dei più illustri e riconosciuti artisti e compositori musicali di successo non solo in Italia ma in tutto il mondo; il Filming Italy Career Venice Award a Christopher Lambert, icona della cinematografia internazionale che a partire dagli anni ’80 ha ricoperto numerosi ruoli di grandissima fama.

La madrina di questa nuova edizione sarà Laura Chiatti, attrice dall’indiscusso talento e protagonista di pluripremiati film diretti da Carlo Verdone, Paolo Sorrentino, Giuseppe Tornatore, Sofia Coppola, Pupi Avati, solo per citarne alcuni.

Per le tematiche inerenti e collegate alla salvaguardia ambientale, Filming Italy Venice Award rinnova anche la sua collaborazione con FareAmbiente, movimento ecologista europeo per lo sviluppo sostenibile, di cui è presidente il filosofo Vincenzo Pepe

Tiziana Rocca, Direttore Generale e Artistico del Premio, si è dichiarata felice di annunciare questa nuova edizione del Filming Italy Venice Award, che si conferma un appuntamento molto importante per il settore cinematografico nazionale e internazionale.

Come nelle precedenti edizioni, ha aggiunto, continueremo a portare a Venezia un parterre di ospiti unico, tra attori, attrici, registi e talenti che racchiudono il meglio della cinematografia e della serialità italiana e mondiale, e le donne ne rappresenteranno la gran parte, proprio perché il Filming Italy è dedicato a loro, a tutte quelle artiste, attrici, registe, sceneggiatrici, produttrici che lottano per affermare la propria voce in questo mondo. E un sentito ringraziamento va proprio alla madrina di questo premio, Laura Chiatti, interprete di talento e donna straordinaria.

Rivolgo un particolare ringraziamento alla Biennale, che ha sempre sostenuto il premio e continua a farlo, al Direttore Artistico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, per tutto il supporto dimostratoci, e a tutti gli esponenti della giuria di qualità, che rappresentano davvero le eccellenze della cinematografia italiana”.

La giuria di qualità è composta da diversi esponenti tra le eccellenze della cinematografia italiana: Alberto Barbera, Direttore Artistico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema; Guglielmo Marchetti, Presidente e AD di Notorious Pictures; Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Massimiliano Orfei, Presidente di Piper Film; Luigi Lonigro, Presidente nazionale unione editori e distributori cinematografici ANICA; Maria Giuseppina Troccoli, Commissario straordinario di Roma Lazio Film Commission; Mario Lorini, Presidente di ANEC; Chiara Sbarigia, Presidente di Cinecittà e di APA – Associazione Produttori Audiovisivi; Giampaolo Letta, AD di Medusa Film; Simone Gialdini, Direttore Generale di ANEC; Federica Lucisano, AD di Lucisano Media Group Spa e produttrice cinematografica; Francesco Gesualdi, Direttore di Marche Film Commission; Flavio Natalia, Direttore di Ciak.