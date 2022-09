Al Caffè Letterario di Euroma 2 Silvia Casini presenta il suo “ Tra le stelle e il cuore “

Una nuova stagione di incontri culturali riparte ad Euroma2, con l’attesa presentazione del libro della scrittrice e sceneggiatrice Silvia Casini, dal titolo “Tra le stelle e il cuore”, che si terrà venerdì 23 settembre alle ore 16:00 al 2° piano del Centro Commerciale, davanti alla libreria La Feltrinelli. Modera l’incontro, la giornalista Roberta Maresci.

Il libro racconta la storia di Alma, che ha diciassette anni e vive a Canale Monterano, dove trascorre le giornate a cercare erbe sacre nella “città morta”, il cuore fantasma del vecchio borgo, proprio come faceva sua madre, sapiente erborista. Arrivata a “La Leggendaria”, antica residenza di famiglia, dopo la perdita di entrambi i genitori, le si conficcano addosso l’odore dei fiori e degli infusi dai nomi fatati, ma spesso la sua mente vacilla e allora viene trascinata in un incubo fatto di vicoli bui e soffitte anguste. Quando succede, si ritrova a fare i conti con un uomo dal volto mascherato e con una ragazzina esperta di veleni. Sono personaggi inventati o la verità è nascosta dentro di sé, sommersa da un diluvio di dolore? Sarà Canale Monterano, dominato da un sole maestoso e fiero, a fare da cornice alla sua memoria senza tempo, ai venti che girano instancabili e che spandono nell’aria profumi dai nomi impronunciabili. Grazie a Leonardo Mancini, amico di vecchia data, verrà a galla un mondo nuovo, fatto di crudeltà subite dagli invisibili. Perché Alma non è chi dice di essere….. Alma non ha diciassette anni…..

Protagonisti del racconto sono quindi i profumi, i fiori e l’importanza dell’olfatto come innesco della memoria e, guidati dalla giornalista Roberta Maresci, esperta di erbe medicinali e ideatrice del Giardino Fair Play il pubblico entrerà all’interno della storia raccontata dal romanzo; inoltre, e per rendere ancora più coinvolgente la presentazione l’esperta di olii essenziali, Silvia De Francesco, trasporterà gli ospiti in un percorso sensoriale olfattivo all’interno del quale, tramite un odore specifico, si potrà andare indietro nel tempo e immergersi nella storia anche attraverso una degustazione olfattiva, per far affiorare ricordi e sensazioni.

A fine presentazione, è previsto un campioncino omaggio di olii essenziali per ciascun partecipante.