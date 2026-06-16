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Presentata oggi, a bordo del Frecciarossa di Trenitalia, la XVIII edizione di Marateale – Premio Internazionale, tra gli appuntamenti culturali e cinematografici più attesi dell’estate italiana, in programma dal 20 al 25 luglio a Maratea.

Il viaggio tra Roma e Maratea, oltre a confermare la solida collaborazione tra il festival e il treno Alta Velocità di Trenitalia, è il collegamenti anche ideale del cinema tra la Capitale e la Basilicata. Il Marateale è una realtà consolidata del panorama culturale: “Tagliare il traguardo dei diciotto anni conferma il Marateale come una realtà consolidata nel panorama culturale nazionale. Anche quest’anno la manifestazione attraverserà i confini internazionali, portando a Maratea ospiti e opere da tutto il mondo”, dichiarano Nicola Timpone e Antonella Caramia. L’edizione 2026 si annuncia particolarmente ricca di ospiti ed eventi.

Il Maraateale appuntamento attesissimo

“Il Marateale è molto più di un festival per la Basilicata. È un appuntamento attesissimo e non solo per noi lucani. Cinque giorni di appuntamenti con talent italiani e di fama mondiale che arrivano in una località raccontata già nel nome della manifestazione. Il nostro territorio e la sua vocazione per il cinema e la tv. Ma anche la sua ospitalità e i suoi panorami incredibili. Si viene al Marateale, si parte con la Basilicata nel cuore” – dichiara Margherita Romaniello.

Alle dichiarazioni dei presenti si aggiunge quella dell’Assessore al Turismo della Città di Maratea, Mariastella Gambardella: “Marateale 2026 ribadisce il ruolo di Maratea come palcoscenico d’eccellenza. In una location unica per bellezza, storia e prestigio, il festival coniuga il fascino e l’unicità della nostra destinazione con il cinema, il talento e il dialogo culturale”.

La collaborazione con UNICEF Italia

La XVIII edizione vede l’avvio di un’importante collaborazione con UNICEF Italia, finalizzata alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e al sostegno dei progetti dell’Organizzazione a favore dei bambini più vulnerabili. La partnership accompagnerà, per i prossimi tre anni, le attività del festival attraverso iniziative di sensibilizzazione e momenti dedicati alle nuove generazioni. “Come UNICEF Italia prestiamo grande attenzione alle arti visive perché consentono di parlare ai e con i bambini, trasmettendo loro messaggi importanti. Il cinema, in particolare, ci proietta in universi culturali differenti, talvolta molto lontani, e ci permette di conoscere storie, costumi, riti e tradizioni diverse attraverso racconti, tra passato e presente, che arricchiscono il nostro immaginario.” – ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia – “Per questo siamo felici di essere quest’anno al Marateale perché ci consentirà di essere fra le persone e sensibilizzarle sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”.

Le novità del Marateale 2026

La manifestazione si svolgerà prevalentemente al Teatro sul Mare dell’Hotel Santavenere e proporrà una settimana ricca di cinema, incontri, musica, masterclass, eventi speciali e grandi ospiti nazionali e internazionali.

Tra le principali novità della nuova edizione, in programma il 20 e il 21 luglio, “La Perla”, la prima piattaforma industry di Marateale dedicata ai produttori indipendenti e agli operatori dell’industria audiovisiva. Uno spazio che nasce con l’obiettivo di favorire l’incontro tra professionisti del settore, creare nuove opportunità di networking e sviluppare progetti e collaborazioni capaci di rafforzare il dialogo tra cinema, produzione e territori.

Il Programma del Festival, Premio alla Carriera a Nino D’Angelo

Il festival si aprirà il 20 luglio con un’esibizione della Banda dell’Aeronautica Militare, dedicata alle più celebri colonne sonore della storia del grande schermo, per un omaggio all’imprescindibile legame tra musica e cinema.

Ospite d’onore della serata inaugurale Nino D’Angelo al quale sarà conferito il Premio alla Carriera in riconoscimento del suo straordinario contributo alla musica, al cinema e alla cultura italiana. A seguire verrà presentato “Nino. 18 giorni”, il film diretto da Toni D’Angelo dedicato al padre.

Grande spazio sarà dedicato agli ospiti italiani che hanno accompagnato la manifestazione nel corso degli anni e che torneranno a Maratea per festeggiare questo importante anniversario. Tra questi: Rocco Papaleo, Paolo Ruffini, Lino Banfi, Gabriele Cirilli, Alessio Lapice e Roberto Ciufoli. Jerry Calà sarà invece protagonista di uno speciale concerto celebrativo dedicato ai diciotto anni del festival.

La XVIII edizione di Marateale – Premio Internazionale si svolgerà con un ricco programma che coinvolgerà alcune delle realtà più rilevanti del settore audiovisivo e culturale. Il festival, in programma a Maratea e in altre località della Basilicata come Latronico, Sapri e Rivello, si conferma come un punto di riferimento per il cinema, la serialità e la produzione contemporanea, con anteprime, incontri, masterclass e momenti di approfondimento.

Appuntamenti di rilievo

Rai Fiction sarà protagonista con la direttrice Maria Pia Ammirati e il cast della serie “Doc – Nelle tue mani”, che presenteranno in anteprima la prima puntata della nuova stagione.

Medusa Film sarà presente con un evento speciale, alla presenza dell’Amministratore Delegato e Vicepresidente Giampaolo Letta.

Indigo Film organizzerà un incontro esclusivo.

NUOVO IMAIE presenterà una campagna contro la violenza di genere, ideata da Matilde D’Errico e prodotta da Alessandro Lostia di Indigo Stories. La campagna, composta da quattro spot con coppie di artisti come Luisa Ranieri e Giampaolo Morelli, Noemi e Giorgio Pasotti, Veronica Pivetti e Giulio Scarpati, e Ludovica Nasti e Primo Reggiani, sarà visibile sui social e nei cinema aderenti all’ANEC fino all’8 luglio.

Il festival conferma la sua vocazione internazionale con la presenza di: Zahi Hawass, egittologo di fama mondiale, che riceverà un premio speciale e terrà una masterclass a Policoro insieme all’attrice egiziana Laila Eloui. Vivek Singhania (regista) e Surbhie Sharma (attrice) presenteranno il film Snow White: Mission Vienna, un thriller d’azione girato con iPhone, basato sull’omonima novella di Bernhard Kammel. Debi Mazar (attrice) e Gabriele Corcos (produttore e volto televisivo) rappresenteranno gli Stati Uniti.

Sezioni e progetti formativi

Marateale si distingue per il suo impegno nella formazione, sostenibilità e valorizzazione dei talenti emergenti, con iniziative come:

Marateale in Green: dedicata ai temi della sostenibilità ambientale.

Marateale in Short: vetrina internazionale per il cinema breve.

Marateale in School: percorsi creativi per avvicinare studenti e giovani al linguaggio audiovisivo.

Marateale in Book: seconda edizione della rassegna dedicata all’editoria e alla cultura, con un focus sulle radici e il futuro della letteratura.

Progetti per i giovani

Young Blood: format per promuovere giovani attori, attrici, autori e professionisti under 30, con masterclass, incontri con i protagonisti e momenti di mentoring.

CineCampus a Policoro: laboratorio formativo realizzato con il Circolo Velico Lucano, il C.S.I. – Centro Sportivo Italiano, la Lucana Film Commission e l’APT Basilicata, per avvicinare i giovani al cinema attraverso attività laboratoriali ed esperienziali.

MaratealeLab: progetto in collaborazione con il Co.Re.Com. Basilicata, che affronta temi come cittadinanza digitale, cyberbullismo, disinformazione, hate speech e intelligenza artificiale, promuovendo un uso consapevole dei media.

Eventi diffusi e anteprime

Il festival animerà non solo Maratea, ma anche Latronico, Sapri e Rivello:

Sapri: ospiterà un’arena estiva con proiezioni speciali e dj set di Rai Radio 2.

Rivello: due giornate dedicate a cortometraggi, teatro e performance musicali.

Premi e riconoscimenti

I premi ufficiali saranno realizzati dal maestro orafo Michele Affidato.

Pubblicazione del libro “Marateale18 e la storia continua…”

Il 20 luglio uscirà nelle librerie il primo libro dedicato a Marateale, scritto da Nicola Timpone e pubblicato da DeNigris Editore, che ripercorre la storia della manifestazione come simbolo di cultura, cinema e promozione del territorio.