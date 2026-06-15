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La Tempesta, sarà proiettato il 30 giugno all’Ischia Film Festival fuori concorso

La Tempesta, sarà proiettato il 30 giugno all'Ischia Film Festival fuori concorso
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La Tempesta, sarà proiettato il 30 giugno all’Ischia Film Festival fuori concorso

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Il 30 giugno, alle ore 21.30, alla Cattedrale del Castello Aragonese di Ischia (Napoli) si terrà una proiezione speciale de La Tempesta, il film di Giuseppe Scordio, nell’ambito della 24esima edizione di Ischia Film Festival, sezione Fuori Concorso – Film girati a Ischia.

La Tempesta, una rilettura di Shakespeare

La Tempesta” è una rilettura dell’ultimo capolavoro di William Shakespeare, sospesa tra cinema e teatro, capace di restituire l’intensità di un’opera senza tempo.

In un tempo dominato dall’isolamento e dalla distanza, Ischia diventa un grande palcoscenico dove realtà e finzione si intrecciano e, al contempo, un rifugio simbolico in cui l’arte può continuare a esistere e a interrogare il presente, dialogando direttamente con la natura. In questo luogo suggestivo, i protagonisti sono spinti a riflettere sul futuro dell’umanità e sul fragile equilibrio tra civiltà e natura. Questa rivisitazione è metafora della crisi globale vissuta durante la pandemia, un invito a riflettere sul legame tra uomo, natura e società.

Giuseppe Scordio è regista, attore e autore di un film sulle passioni che smuovono l’animo umano e sulle loro ombre: l’amore, la paura, il desiderio, la rabbia, il perdono e, infine, la speranza.

Prodotto da iBeHuman e Spazio Tertulliano, con la regia di Attilio Tamburini e Giuseppe Scordio, il progetto cinematografico approda al festival dopo il successo delle proiezioni a Milano, San Donato Milanese e Como.

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